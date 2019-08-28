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В Петербурге предложили назначать выплаты молодым матерям с 19-летнего возраста

Ранее выплаты были предусмотрены с 20 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Проект закона о снижении возраста, в котором назначаются компенсационные выплаты молодым матерям, родившим первенца, до 19 лет, внесли в законодательное собрание Санкт-Петербурга, сообщила в среду пресс-служба городского парламента.

"Законопроектом предлагается предоставлять выплаты молодым мамам в возрасте с 19 до 24 лет, а не с 20, как было предусмотрено ранее. Сейчас молодые женщины часто откладывают "на потом" вопрос рождения детей, ставя на первое место учебу и карьеру. Поэтому мы должны использовать любую возможность, чтобы повлиять на решение семьи о рождении первого ребенка. Они должны чувствовать поддержку и защищенность", - приводит пресс-служба слова председателя заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова.

Законопроект предусматривает внесение соответствующих изменений в Социальный кодекс Санкт-Петербурга. Отмечается, что он должен стать важной составляющей комплекса мер по поддержке семьи и материнства, реализуемого городскими властями в рамках объявленного в России Десятилетия детства и направленного на улучшение демографической ситуации в Петербурге.

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