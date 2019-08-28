Подозреваемого в организации взрыва в Копенгагене экстрадировали из Швеции в Данию

СТОКГОЛЬМ, 28 августа. /ТАСС/. Шведский подданный, подозреваемый в подготовке нападения на налоговое управление в Копенгагене, передан в среду датским стражам порядка. Об этом сообщается на официальном сайте полиции Дании.

"Мы рады, что обвиняемый сейчас находится на датской земле, и хотели бы поблагодарить наших коллег на другой стороне Эресуннского пролива за сотрудничество", - приводятся в сообщении слова представителя датской полиции Бриана Беллинга.

Слушания по делу начались 28 августа в окружном суде Копенгагена в 12.15 мск. Ожидается, что прокурор Андреас Эмиль Кристенсен попросит провести их за закрытыми дверями "с целью не помешать продолжающемуся расследованию", поясняется в сообщении.

16 августа окружной суд Мальмё на юге Швеции удовлетворил запрос датской прокуратуры на экстрадицию 22-летнего шведского подданного, подозреваемого в подготовке нападения на налоговое управление в Копенгагене. Изъятые при обыске у подозреваемого улики - личные вещи, мобильные телефоны, флеш-накопители - переданы датской полиции. Второй подозреваемый в подготовке атаки, который также является шведским подданным, объявлен в международный розыск.

Вечером 6 августа у входа в комплекс зданий налогового управления Дании в столичном районе Эстербру прогремел взрыв. В этот момент внутри находились два человека, никто из них не пострадал. Позже стало известно, что одного из прохожих задело осколком, он обратился за медицинской помощью. В результате взрыва выбиты несколько окон и поврежден фасад одного из зданий.