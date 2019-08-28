Число браков и разводов в России достигло исторического минимума

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Число браков и разводов в России снизилось до исторического минимума с 1990 года. В 2018 году число браков, заключенных на 1 тыс. человек населения, составило 6,1, а разводов - 4, следует из данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства.

Согласно данным, всего в 2018 году было заключено 893 тыс. 39 браков и оформлено 583 тыс. 942 развода.

В 1990 году на 1 тыс. населения приходилось 8,9 браков - всего 1,3 млн. Разводов фиксировалось 3,8 на 1 тыс. населения - 559 тыс. 918.