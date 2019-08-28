Глава МВД Франции признал, что власти не заметили назревающего кризиса "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер считает, что власти не заметили назревающего в обществе кризиса, который в итоге вылился в протесты "желтых жилетов" по всей стране. Такое мнение он выразил в среду в эфире телеканала BFM.

"Мы не прислушались к [сообщениям] МВД, а также к префектам, которые первыми прошлой осенью сообщали об общественной напряженности во французских департаментах. Министерство имеет свои представительства там, у них была эта информация", - отметил он. "В целом мы упустили это из виду, мы, политики, и я один из таких политиков", - сказал Кастанер.

Массовые субботние протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Тогда же униформой оппозиционного движения был избран светоотражающий жилет автомобилиста. С тех пор участники протестов расширили свои требования, включив в них не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы.