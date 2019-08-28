Власти Москвы создали комиссию для проверки действий врачей после смерти 27-летней девушки

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Москвы создал комиссию, которая оценит действия врачей больницы, где от неустановленного заболевания скончалась 27-летняя девушка. Об этом сообщается в среду на сайте департамента.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 7 августа девушка была доставлена в больницу по скорой, однако до 21 августа медикам не удалось поставить ей точный диагноз.

"По факту публикаций в СМИ о смерти 27-летней москвички Департамент здравоохранения Москвы сообщает: по данному случаю департамент здравоохранения проводит проверку. Создана специальная комиссия, в которой состоят главные внештатные специалисты департамента здравоохранения по профилям "анестезиология и реаниматология", "инфекционные болезни", "ревматология" и другие <...> Комиссия департамента здравоохранения оценит все действия врачей больницы, обоснованность назначений и выбранной тактики лечения, результаты которой будут доведены до родственников пациентки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, объем лабораторно-диагностических мероприятий и лечения был максимально полным и широким. В период пребывания пациентки в больнице были проведены исследования самого широкого спектра по иммунологии, ревматологии, онкологии, проведена диагностика на все возможные инфекционные заболевания, включая редкие. К консультациям привлекались зарубежные специалисты, проводился не один консилиум врачей больницы с участием специалистов из других ведущих клиник. "К сожалению, озвучить диагноз в настоящее время невозможно, для этого необходимо проведение всех экспертиз", - говорится в сообщении.