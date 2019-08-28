В Австралии письмо вековой давности доставят правнучке его автора

СИДНЕЙ, 28 августа. /ТАСС/. Письмо, написанное в 1894 году и найденное во время строительства государственной библиотеки в столице Тасмании Хобарте спустя 125 лет, будет доставлено потомкам его автора. Об этом сообщила телекомпания ABC.

Плотник Рекс Найтингейл трудился на строительстве центральной библиотеки Хобарта в 1960 году. Во время сноса жилого дома, стоявшего на месте стройплощадки, между половицами он обнаружил пожелтевший лист бумаги.

"Это было письмо, написанное Сидни Халбертом 13 мая 1894 года. Любопытно было то, что он писал его своей родне, видимо, в Британию из Сиднея", - рассказал Найтингейл. Почти 59 лет он хранил его, не решаясь рассказать кому-либо об этом послании.

"Это, наверное, как найти письмо в бутылке на пляже, вы читаете его и храните, потому что знаете, что для кого-то эти строки много значат", - пояснил мужчина. Он впервые показал письмо своей дочери, Карен Робертс, два года назад, летом 2017 года и сказал, что теперь, вероятно, уже поздно искать кого-либо, кто что-то знает об этом. Однако, Карен воспользовалась социальными сетями, чтобы найти родственников Сидни Халберта или человека по имени Тодд, которому и было адресовано письмо.

На помощь Карен пришли австралийские СМИ, также начавшие розыск родни Халберта через свои страницы в социальных сетях, что и принесло ожидаемые результат: письмо было идентифицировано внучатой племянницей его автора Робин Лобб. "Это было как гром среди ясного неба, но как только я увидела фотографию письма, я поняла, что это (написано) моим двоюродным дедушкой", - сказала она.

Сидни Халберту, на момент написания письма было лишь 16 лет. Сейчас не известно, как он оказался в Юнион-клубе Сиднея (этот адрес указан в его письме), поскольку согласно семейной истории, он в основном работал стюардом на морских судах. В 1901 году он женился на уроженке Сиднея Джейн Флуд, но 12 лет спустя оставил свою жену и отправился в Западную Австралию, а в 1916 году - отплыл во Францию, на фронты Первой мировой. В 1920 году он вернулся в Перт, где и умер в доме для ветеранов в 1945 году, в возрасте 67 лет.

"Будет просто замечательно добавить это письмо к тем немногим вещам, которые остались у нас от наших предков", - сказала Робин Лобб. Хранивший послание более полувека Рекс Найтингейл планирует передать его правнучке Халберта в Юнион-клубе, в Сиднее, откуда оно начало свой долгий путь 125 лет назад.