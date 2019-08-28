В нескольких регионах России в ночь на 29 августа ожидаются заморозки

ТАСС, 28 августа. Температура в некоторых регионах России опустится до минус 2-3 градусов в ночь на 29 августа. Об этом ТАСС в среду сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Заморозки ожидаются. Они у нас были и раньше и в Архангельской, и в Вологодской области. На севере заморозки могут быть в течение всего лета, это нормально, это наш климат", - сказала она.

По данным Гидрометцентра, заморозки до минус 2-3 градусов также ожидаются в ночь на 29 августа в Коми и Ненецком автономном округе.

В некоторых районах Московской области температура опустится до нуля, возможен небольшой минус, добавила Макарова.