Вышинский поблагодарил всех, кто поддерживал его во время тюремного заключения

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого суд в Киев освободил в среду из-под стражи под личное обязательство, поблагодарил всех, кто поддерживал его во время тюремного заключения.

"Я благодарен всем, кто следил за процессом <...> У меня не хватит времени, чтобы выразить слова благодарности тем, кто меня поддерживал. Я получал информацию о том, кто оказывал мне поддержку. Всем огромное спасибо", - сказал он после оглашения решения суда.

Отдельно Вышинский выделил роль представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира. "Это человек, который последовательно и с первых дней отстаивал мою невиновность", - отметил журналист.

"Еще я должен сказать спасибо моему адвокату, двум моим защитникам, которые испытывали огромное давление, - продолжал Вышинский. - Наверное, больше всего давили на Андрея Доманского, который защищал меня с первых минут". "Я считаю, что нужно иметь огромное профессиональное мужество, чтобы так работать", - добавил он со слезами на глазах.

Кирилл Вышинский также отверг любые домыслы относительно его желания искать виновных в случившемся и мстить им. "Я не очень понимаю, что такое месть, - сказал журналист. - Я гораздо лучше понимаю, что такое справедливость. Если справедливость восторжествует, то это замечательно. Про месть я не готов ни говорить, ни думать".