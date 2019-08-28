Участники сборной России на WorldSkills отметили качество подготовки соперников

КАЗАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Участники российской сборной на 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству, который завершился в Казани, назвали высоким уровень подготовки соперников и рассказали журналистам, что одержать победу удалось благодаря командной работе и упорной подготовке.

Национальная сборная России взяла 14 золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм. Сборная обеспечила себе второе место в медальном зачете. Первым оказался Китай, а третье место досталось Южной Корее.

Член сборной в компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" Имран Точиев из Тульской области говорит, что первое место было главной целью его команды. "Мы давно хотели занять первое место, и у нас это получилось. Я очень благодарен всей своей команде и, самое главное, экспертам и тренеру", - сказал Точиев.

По его словам, золото, которое он везет домой, было заработано тяжелым трудом. "Очень сильное волнение было, наконец-то отпустило меня. Я до последнего верил, что выиграю. Чувствую себя не только олимпийским чемпионом, но намного больше этого. Это был большой труд, через многое прошли, чтобы выиграть эту медаль", - делится впечатлениями конкурсант.

Александр Леушин из Краснодарского края взял золото в компетенции "Холодильная техника и системы кондиционирования". Он отметил, что соперники были очень сильными.

"Это была командная победа, спасибо России. Я готовился к этому более трех лет, - рассказывает Леушин. - Шли за победой всей командой, а сейчас, дойдя до цели, [испытываю] какое-то неописуемое чувство".

Чувство прекрасного

Похожая история у москвички Елизаветы Шкимбовой, взявшей первое место в компетенции "Флористика".

"Очень рада за себя и за своих соперников. Мне нравится движение WorldSkills своей идеей, популяризацией среднего профессионального образования, я за эту идею работаю уже три года", - отметила Шкимбова.

Она создавала композиции из живых цветов, сухоцветов, плодов, трав и других природных материалов. Работа сложная, поскольку растения, с которыми приходилось работать, деликатны и легко повреждаются. Многие ботанические виды являются редкими или имеют короткий срок хранения. Здесь нужно уметь сочетать сезонные цветы с экзотическими, подчеркивать красоту и эстетику каждого элемента композиции.

Россия одержала победу и по направлению "Ювелирное дело". Александр Емелин приехал из Костромы, которую он называет ювелирной столицей мира. Эта компетенция требует высокого уровня мастерства, тщательности проработки деталей, сосредоточенности и концентрации.

"Шел к победе четыре года, и четыре дня прошли, как четыре секунды. И еще четыре минуты на сцене", - сказал Емелин.

Красота для городов

Направление Анастасии Распоповой из Челябинской области называется "Визуальный мерчендайзинг". Она думала, что золотую медаль домой не повезет. "Меня "завалили" по некоторым модулям, и я думала, что все, что я потеряла все. Поэтому победа - это лучшее, что есть в жизни. Четыре года готовилась, поэтому это так много для меня значит", - делится впечатлениями участница чемпионата.

Компетенция ее очень творческая и интересная, рассказывает Распопова. "Надеюсь, что визуальный мерчендайзинг будет более развит в России, потому что на данный момент заказчики даже не понимают, что им это нужно. Они просто просят продавца выставить манекены, но это не привлекает покупателей. Хочется, чтобы наши витрины украшали наши города", - отметила она.

Чемпионат WorldSkills

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходил в Казани с 22 по 27 августа. В нем принимали участие 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые соревновались по 56 компетенциям. Россию представляли 63 конкурсанта. Следующие международные соревнования WorldSkills пройдут в Китае в 2021 году.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.