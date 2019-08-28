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В Кремле не считают преступления полицейских следствием их "тотальной безнаказанности"

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не склонен ставить вопрос таким образом

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. В Кремле считают отвратительными и неприемлемыми преступления против половой неприкосновенности, которые совершают сотрудники полиции. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вместе с этим не стоит делать вывод о "тотальной безнаказанности" правоохранителей.

Пескову задали вопрос о том, связаны ли несколько произошедших в последнее время изнасилований в Анапе и в Екатеринбурге, в которых подозреваются полицейские, с "тотальной безнаказанностью" сотрудников полиции. "Я не склонен таким образом ставить вопрос", - сказал на это представитель Кремля. "Упомянутые случаи изнасилования абсолютно неприемлемы, отвратительны, но не нужно это связывать с полицейскими, - подчеркнул он. - Преступления совершают, если это доказано судом, граждане. И вот эти действия граждан против других граждан, естественно, являются возмутительными, недопустимыми". "Наказание должно найти того, кто этот поступок совершил", - заявил Песков.

Во вторник на Кубани задержали полицейских, которые, по предварительным данным, принудили 17-летнюю спортсменку к сексуальным действиям в поселке Витязево под Анапой. Кроме того, 22 августа Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения троим полицейским, подозреваемым в изнасиловании девушки в служебном автомобиле. Само преступление было совершено в ночь на 18 августа.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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