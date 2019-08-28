Прокуратура Берлина не имеет новых данных по убийству гражданина Грузии

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Прокуратура германской столицы не имеет новых данных по убийству гражданина Грузии, которое было совершено в Берлине 23 августа, а также не комментирует сообщения СМИ о возможной политической подоплеке преступления. Об этом сообщил в среду ТАСС представитель инстанции.

"Мы знаем, что в СМИ много размышлений на эту тему, но мы их не комментируем. Нового [в расследовании] ничего нет, и точка", - сказал он.

Полиция ФРГ 23 августа сообщила, что неизвестный застрелил прохожего в районе Моабит и скрылся с места преступления, позже прокуратура заявила о задержании подозреваемого - 49-летнего гражданина России. Убитым оказался 40-летний гражданин Грузии. СМИ приводят его имя - Зелимхан К., а также предполагают, что он имеет чеченские корни. Газета Berliner Kurier, не уточняя источник, указывала, что речь идет о бывшем участнике антитеррористического подразделения грузинского МВД.

Издание Spiegel Online 25 августа со ссылкой на собственные источники сообщило, что это "профессионально спланированное и осуществленное заказное убийство".

В посольстве РФ в ФРГ информации по этому делу не приводят.