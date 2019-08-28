Путин не планирует посещение Беслана в годовщину захвата террористами школы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не планирует посещать Северную Осетию в годовщину теракта в бесланской школе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В Северной Осетии [участие Путина в мероприятиях] не планируется", - сказал он.

Песков напомнил, что 3 сентября в РФ отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. "Это такой мемориальный день, вот именно в этот день мы вспоминаем всех жертв, которые пали от рук террористов в результате чудовищных террористических актов", - сказал он.

В результате захвата террористами в 1 сентября 2004 года бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.