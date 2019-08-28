В Кремле не знают об увольнении помощника главы УФСБ по Москве Медоева

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. В Кремле не известно об увольнении помощника главы управления ФСБ РФ по Москве Марата Медоева, который фигурировал в расследовании журналиста Ивана Голунова о столичном похоронном рынке.

О том, что Медоев покинул свой пост, ранее написало издание РБК со ссылкой на собственные источники.

"Нет, не известно. Мы не знаем, кто это, мы не знаем, почему он покинул свою должность и где он работает. Это не наш вопрос", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, знают ли в администрации президента об этом увольнении.