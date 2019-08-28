Между китайской провинцией Хайнань и Монголией установлено прямое авиасообщение

САНЬЯ /Китай/, 28 августа. /ТАСС/. Прямое авиасообщение установлено между китайским курортным городом Санья в южной провинции Хайнань и Монголией. Первый рейс из Улан-Батора, как пишет газета "Хайнань жибао", приземлился в международном аэропорту Санья Фэнхуан поздно ночью 25 августа.

С появлением рейса между провинцией Хайнань и Монголией впервые было налажено прямое авиасообщение. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 авиакомпанией Mongolian Airlines один раз в неделю.

Каждое воскресенье самолет будет вылетать из Санья в Улан-Батор в 00:40 по местному времени (19:40 мск) с посадкой в 05:50 (00:50 мск). Обратный рейс в Санья, согласно утвержденному расписанию, поставлен на 18:30 (13:30 мск) того же дня. У Монголии и Хайнаня нет разницы во времени.

Провинция Хайнань в последние годы становится все ближе для остального мира. Ежегодно открываются десятки новых международных рейсов, которые призваны обеспечить приток в провинцию не только туристов, но и высококвалифицированных кадров, учитывая создание на острове пилотной зоны свободной торговли и планы властей по превращению Хайнаня в крупный туристический и инновационный центр с развитой экономикой, наукой и промышленностью. В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов, а за первую половину этого года турпоток на Хайнане составил 38,6 млн человек, что на 6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

Согласно плану властей, к 2050 году Хайнань должен превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы университетов, современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.