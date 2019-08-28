{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт назвал самые распространенные травмы детей в школе

Старший врач-педиатр станции скорой и неотложной медицинской помощи им. Пучкова Андрей Ольшевский заявил, что самые часто встречающиеся травмы в школе дети получают от удара мячом по голове

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Попадание баскетбольного мяча в голову, игры на переменах и падения на лестницах - наиболее частые причины травмирования детей в школах. Об этом сообщил в среду старший врач-педиатр станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Андрей Ольшевский на пресс-конференции в ТАСС.

"На первом месте подвижные игры на уроке физкультуры, причиной является баскетбольный мяч (...), попадание в голову может закончиться сотрясением мозга. Также причиной травм становятся "шуточные" потасовки на переменах - дети получают подзатыльники, толкают друг друга, падают, бьются о стену, о пол, получают травмы. Также распространен удар линейкой по пальцам, на такие травмы мы выезжаем, они обычно незначительные и достаточно на месте сделать повязку.  Когда наступает перемена, часто бывают падения на лестнице, почти каждый день", - сказал он.

Ольшевский отметил, что также дети регулярно получают синяки и ушибы из-за того, что задевают парты, когда ходят, такие травмы, в основном, незначительны и обрабатываются врачами на месте.

Он добавил, что в конце лета - начале осени в столице всегда наблюдается всплеск обращений в скорую со случаями детского травматизма.

"С 1 сентября мы ожидаем еще ряд поступающих обращений, мы вводим необходимое количество дополнительных бригад для оказания медпомощи. Прирост обращений - приблизительно на 500-800 вызовов с 1 сентября", - уточнил Ольшевский.

Теги
Россия
Опрос: Зеленский побил рекорд доверия среди всех президентов Украины
Его поддерживают 70% граждан. Антирекорд принадлежит экс-президенту Украины, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко с результатом "минус 72"
Читать полностью