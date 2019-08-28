Эксперт назвал самые распространенные травмы детей в школе

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Попадание баскетбольного мяча в голову, игры на переменах и падения на лестницах - наиболее частые причины травмирования детей в школах. Об этом сообщил в среду старший врач-педиатр станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Андрей Ольшевский на пресс-конференции в ТАСС.

"На первом месте подвижные игры на уроке физкультуры, причиной является баскетбольный мяч (...), попадание в голову может закончиться сотрясением мозга. Также причиной травм становятся "шуточные" потасовки на переменах - дети получают подзатыльники, толкают друг друга, падают, бьются о стену, о пол, получают травмы. Также распространен удар линейкой по пальцам, на такие травмы мы выезжаем, они обычно незначительные и достаточно на месте сделать повязку. Когда наступает перемена, часто бывают падения на лестнице, почти каждый день", - сказал он.

Ольшевский отметил, что также дети регулярно получают синяки и ушибы из-за того, что задевают парты, когда ходят, такие травмы, в основном, незначительны и обрабатываются врачами на месте.

Он добавил, что в конце лета - начале осени в столице всегда наблюдается всплеск обращений в скорую со случаями детского травматизма.

"С 1 сентября мы ожидаем еще ряд поступающих обращений, мы вводим необходимое количество дополнительных бригад для оказания медпомощи. Прирост обращений - приблизительно на 500-800 вызовов с 1 сентября", - уточнил Ольшевский.