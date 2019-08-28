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Нападение на белорусского дипломата в Анкаре

Глава МИД Белоруссии рассказал о состоянии пострадавшего при нападении в Турции дипломата

По словам Владимира Макея, белорусский дипломат чувствует себя нормально и проходит курс восстановления

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Белорусский дипломат, на которого 24 июля было совершено нападение в Анкаре, чувствует себя нормально и проходит курс восстановления. Об этом сообщил в среду глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Думаю, вопрос закрыт. Благодаря предпринятым действиям, дипломат в здравии, проходит курс восстановления. Его самочувствие нормальное", - приводит слова Макея агентство БелТА. Министр также выразил благодарность турецкой стороне за оперативное реагирование на этот инцидент и помощь. Он еще раз отметил, что не видит в этом происшествии политической подоплеки.

Нападение на советника посольства Белоруссии в Анкаре произошло 24 июля в турецкой столице. Его сосед по дому, отставной турецкий военный, несколько раз выстрелил в дипломата. После нападения преступник покончил с собой. Дипломата доставили в больницу, откуда он был выписан в начале августа.

Теги
БелоруссияТурцияНападение на белорусского дипломата в Анкаре
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