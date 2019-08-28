Профильный центр психологической помощи родителям открыт в КБР

НАЛЬЧИК, 28 августа. /ТАСС/. Профильный центр психологической и педагогической помощи родителям и лицам, желающим усыновить ребенка открыт в Кабардино-Балкарии (КБР) в рамках нацпроекта "Образование". К его работе будут привлекать некоммерческие организации (НКО), сообщил в среду министр просвещения, науки и по делам молодежи региона Ауес Кумыков.

"Одним из мероприятий проекта "Поддержка семей имеющих детей" национального проекта "Образование" является государственная поддержка НКО в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей. В рамках проекта в молодежном центре министерства создан головной профильный центр помощи с четырьмя муниципальными филиалами в рамках которых, в 2019 году уже будет оказано не менее 20 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, законным представителям детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе и с привлечением НКО", - сказал Кумыков на ежегодном совещании работников образования.

Он напомнил, что заявиться на участие в гранте в последующие периоды может каждый муниципалитет при наличии бюджетных организаций.

Достижения образования Кабардино-Балкарии были продемонстрированы участникам форума на стендах, которые развернули районы и города региона. Всего в совещании приняли участие 700 учителей.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд руб. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.