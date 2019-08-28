Пациентские организации включат в советы по защите прав застрахованных лиц

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Рамочное соглашение между Всероссийским союзом пациентов и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ОМС), которое будет подписано в ближайшем будущем, определит новые формы взаимодействия между пациентским сообществом и фондом. Среди них - включение пациентских организаций в составы советов по защите прав пациентов, сообщила в среду пресс-служба Фонда ОМС.

"Пациентские организации будут включены в составы координационных советов по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства в сфере ОМС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках координационных советов, существующих во всех регионах РФ, планируется создать специальные рабочие группы для представителей пациентского сообщества. Их задачей станет решение вопросов защиты прав онкобольных, больных сердечно-сосудистыми или иными хроническими заболеваниями и др.

Новая форма взаимодействия также предполагается между страховыми компаниями и территориальными фондами ОМС. Она подразумевает оценку эффективности работы страховых компаний на основе обратной связи с пациентами. "У нас есть горячие линии, у страховых медицинских организаций есть горячие линии, и мы уже начинаем перенаправлять пациентов по вопросам ОМС к страховщикам", - приводятся в сообщении слова сопредседателя совета общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве России Юрия Жулева.

Помимо этого, совместная работа пациентских организаций и страховых компаний предусматривает подготовку управленческих решений и их продвижение в органы управления здравоохранения. Кроме того, планируется работа, направленная на повышение правовой грамотности пациентов, чтобы формировать правильные поведенческие привычки пациентов.