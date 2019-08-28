На Украине осквернили памятник жертвам Холокоста

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста в районе населенного пункта Врадиевка в Николаевской области на Украине. Об этом сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Недалеко от Врадиевки (Николаевская область) осквернили и изуродовали памятник зверски замученным семи тысячам евреев. Их расстреляли на этом месте осенью 1941 года, когда колонной вели из местечка Кривое Озеро в Доманевку, будто бы на новое поселение. <...> Среди убитых были, в основном, старики, женщины и дети", - написал он в Facebook.

Долинский также разместил фотографии памятника, на которых видно, что на монументе изображена свастика и присутствует нецензурная надпись.

Ранее в Министерстве по делам диаспоры Израиля отмечали, что на Украине увеличилось количество антисемитских инцидентов. Это происходит на фоне прославления националистических лидеров, ответственных за убийство и изгнание евреев во время Второй мировой войны.