Власти Петербурга выбрали трех победителей конкурса на лучшее развитие районов

"По итогам рассмотрения и голосования конкурсная комиссия присудила первое место Красногвардейскому району с флагманским проектом благоустройства набережной реки Охты, второе место - Петроградскому району с проектом благоустройства Южной дороги, третье место - Центральному району с проектом внедрения автоматизированного скрининга онкологических заболеваний. Всей тройке из городского бюджета планируется выделить дополнительное финансирование на реализацию указанных проектов: за первое место - 100 млн рублей, за второе - 50 млн и за третье - 25 млн рублей", - сказал Бондаренко.

Проект "Родной район", который начался в феврале, направлен на разработку программ развития 18 районов Санкт-Петербурга. Его основная задача в том, чтобы вовлечь жителей в обсуждение перспектив развития районов, собрать их предложения и включить их в планы и бюджет. С 15 апреля во всех МФЦ Санкт-Петербурга и на сайте городского правительства проходил опрос жителей на тему развития районов.

Как сообщил на заседании городского правительства врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, в рамках проекта поступило около 400 тысяч предложений от горожан. Большинство пожеланий жителей города касались ремонта дорог, модернизации поликлиник и больниц, благоустройства и озеленения.

"Это программа действий, реальные шаги, которые уже делаются и будут продолжаться в ближайшие 2-3 года. Для нас важно, чтобы программы развития районов уже были учтены в бюджете 2020 года", - сказал Беглов.