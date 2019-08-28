Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за сильных дождей

"Сегодня, 28 августа, во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующее решение приняли члены городской комиссии по ЧС, которую возглавляет глава города, председатель комиссии Олег Гуменюк. Режим будет действовать до полной ликвидации последствий обрушившейся на город стихии", - говорится в сообщении.

Как отметил Гуменюк, слова которого приводятся в сообщении, стихия нанесла серьезной ущерб всей городской инфраструктуре. В городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, с косогоров сходят сели, обрушились несколько подпорных стен. Вследствие обильных осадков реки переполнены и выходят из берегов.

В среду затопленными остаются около 100 частных домовладений в районе станции Спутник и Фанзавода. Размыта дорога к селу Береговое на мысе Песчаный. По данным управления по делам ГО и ЧС, у жителей имеется запас продуктов, однако ситуация требует принятия оперативных решений по восстановлению дороги. В городе работает пункт временного размещения для жителей подтопленных домов.

По информации городской мэрии, к среде выпало две месячных нормы осадков.