Адвокат Яшина сообщил о его задержании после отбытия ареста

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Полиция вновь задержала незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму и председателя совета депутатов Красносельского муниципального округа Илью Яшина после отбытия им административного ареста. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

"Прямо на выходе с территории спецприемника Яшин был задержан полицейскими и увезен в неизвестном направлении. Ни мне, ни второму его адвокату Вадиму Прохорову не сказали, куда его доставили и почему", - сказал Бирюков.

20 августа Троицкий суд Москвы арестовал Яшина на 10 суток за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга. До этого 8 августа Хамовнический суд назначил Яшину 10 суток административного ареста, признав его виновным в участии в несанкциoнированном митинге 14 июля. 29 июля Щербинский суд Москвы также признал кандидата в депутаты виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде 10 суток ареста за призывы выходить на несанкционированную акцию.

27 июля сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Всего, по данным полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Власти заранее предупредили участников митинга об ответственности и недопустимости нарушения закона.