Кузнецова просит Володина ускорить принятие проекта, ужесточающего наказание за педофилию

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила председателю Госдумы Вячеславу Володину обращение с просьбой ускорить принятие законопроекта об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-служба детского омбудсмена.

"В адрес уполномоченного продолжают поступать обращения граждан по вопросу совершенствования законодательства по профилактике преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы детей. Анна Кузнецова, руководствуясь статьей 6 федерального закона "Об уполномоченных по правам ребенка в РФ" (предусматривает право омбудсмена направлять обращения парламентариям по вопросам совершенствования законодательства, касающегося защиты детей - прим. ТАСС), просит Вячеслава Володина дать поручение ускорить принятие законопроекта "О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ в части совершенствования механизмов борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Согласно информации, размещенной на сайте Госдумы, документ был принят в первом чтении 3 июля 2018 года, уточнили в пресс-службе.

"Проект закона направлен на усиление мер борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних и укрепление государственных гарантий обеспечения безопасности детей. В том числе в него вошли предложения аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка", - отмечается в сообщении.

В соответствии с пояснительной запиской к законопроекту, предлагается, в частности, чтобы сроки давности по преступлениям против половой неприкосновенности детей исчислялись не с момента совершения деяния, а с момента достижения потерпевшим совершеннолетия. Кроме того, законопроектом вводится отдельная ответственность "за понуждение детей к действиям сексуального характера с использованием сети Интернет". Еще одна инициатива касается признания тяжким преступлением изготовления, приобретения, хранения, распространения и демонстрации порнографических материалов с изображением несовершеннолетних.