В Северной Осетии пройдет конкурс детского творчества "Слава России"

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 августа. /ТАСС/. Всероссийский конкурс детского творчества "Слава России" планируется провести в Северной Осетии в 2019 году на средства президентского гранта. Об этом ТАСС сообщили в благотворительном фонде поддержки военнослужащих "Статус", который является организатором мероприятия.

"До конца года планируется провести Всероссийский конкурс детского творчества "Слава России-2019". Участие в нем смогут принять дети от 3-х до 18 лет со всей страны. С проведением конкурса мы надеемся на пробуждение у детей интереса к истории страны, своей семьи и малой Родины, раскрытие творческих способностей", - сказал собеседник агентства.

На конкурс принимаются работы о Героях Отечества и людях, которыми гордится страна - спасатели, космонавты, военные, спортсмены, врачи. Работа может отражать значимое событие из истории России, памятное место, где происходило это событие, а также спасение людей в опасной ситуации, помощь ветеранам и другое.

"Быть патриотом - значит знать свою историю, имена героев и великих людей. Но дети и подростки плохо знают историю страны в целом, не могут назвать имена героев и выдающихся соотечественников, кроме нескольких героев ВОВ. Героями нашего времени называют певцов, блогеров и звезд реалити-шоу. С проведением подобных конкурсов мы надеемся изменить эту неутешительную тенденцию", - отметили в фонде.

Участники конкурса смогут лично получить диплом и ценный приз из рук Героя РФ или Героя Советского Союза. Торжественные церемонии вручения будут проходить в Москве, Владикавказе и Беслане.

Впервые конкурс "Слава России" был проведен в 2018 году на общественных началах. Среди победителей были дети с ограниченными возможностями и из неблагополучных семей.