Центр повышения профессионального мастерства учителей создан в КБР

НАЛЬЧИК, 28 августа. /ТАСС/. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников создан в Кабардино-Балкарии по нацпроекту "Образование". Об этом в среду сообщил министр просвещения, науки и по делам молодежи региона Ауес Кумыков на ежегодном совещании работников образования.

"Ключевым моментом проекта "Учитель будущего" нацпроекта "Образование" является внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников. В республике созданы Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов. В настоящее время в центрах проводятся ремонтные работы, открытие планируется 5 октября", - отметил он.

По его словам, обучение в центре должны пройти не менее 50% школьных учителей. Министр отметил, что до 2024 года в республике по поддержанным инициативам в рамках нацпроекта "Образование" необходимо дополнительно подготовить не менее одной тысячи специалистов. "Мы проанализировали наши внутренние возможности, которые связаны, в том числе с цифровизацией образовательной системы, они позволят закрыть наши потребности [всего] на 20-25%", - посетовал Кумыков.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации нацпроекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.