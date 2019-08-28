В Карелии к началу учебного года не хватает более 150 педагогов

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 августа. /ТАСС/. Нехватка кадров в образовательных организациях Карелии к началу учебного года составила более 150 человек. Об этом в среду на площадке августовского общественно-педагогического форума сообщил министр образования республики Роман Голубев.

"На текущую дату у нас заявлена в образовательных организациях 151 вакансия, в том числе 66 в сельской местности", - сказал Голубев.

Часть вакансий для педагогов удастся закрыть за счет выпускников Петрозаводского госуниверситета и Петрозаводского педагогического колледжа, которые, по прогнозам министерства, могут прийти на работу в школы. Однако в министерстве признают, что большую часть нехватки кадров придется компенсировать за счет перераспределения нагрузки между учителями.

Большие надежды в регионе в покрытии дефицита учителей связывают с началом федеральной программы "Земский учитель", которую должны запустить в России в 2020 году. По словам Голубева, уже известно, что под условия программы в регионе попадут все населенные пункты, кроме Петрозаводска. Участником программы смогут стать учителя в возрасте до 55 лет, которые готовы пробыть на новом месте в течение пяти лет с нагрузкой не менее одной ставки.

"Есть ряд тонких вопросов, связанных с жизненными ситуациями: если придется расторгать контракт или сокращается нагрузка. Очень много вопросов, которые мне в социальных сетях поступают от педагогов, интересующихся этой программой. Но уже к четвертому кварталу этого года все вопросы будут урегулированы: мы ожидаем соответствующего распоряжения правительства Российской Федерации, документов Министерства просвещения, поэтому нет никаких сомнений, что в следующем году программа стартует", - отметил министр.

Программа "Земский учитель" создается по образу уже существующей программы в сфере здравоохранения "Земской доктор". Педагог при условии переезда на работу в населенные пункты с населением до 50 тыс. человек будет получать подъемные в размере 1 млн рублей без необходимости выплаты НДФЛ.