ГИБДД предлагает увеличить в школах объем изучения тем о безопасности на дорогах

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Госавтоинспекция предлагает внести изменения в программу обучения детей в школах, увеличив количество тем по безопасности дорожного движения в рамках таких предметов как ОБЖ и "Окружающий мир". Об этом сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

"Предлагаем внести изменения в действующие федеральные государственные образовательные стандарты и образовательные программы, предусматривающие увеличение количества тем по безопасности дорожного движения по предметам "Окружающий мир" и ОБЖ. Одновременно предлагаем рассмотреть возможность введение дополнительного модуля автодела в рамках учебного предмета "Технология", - сказал он.

"Процесс обучения детей должен представлять себой непрерывную систему - детский сад, школа, отряд юных инспекторов движения, автомобильная школа, высшее учебное заведение. Причем подходы к обучению должны быть единообразными на всей территории страны по вновь разработанным или переработанным программам", - сказал Черников.