ФТС назвала животных, которые чаще всего становятся жертвами контрабанды

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Чаще всего в Россию незаконно ввозят экзотических животных: крокодилов, ящериц и пауков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России (ФТС).

"Наиболее часто в Россию незаконно ввозят экзотику: ящериц, пауков, крокодилов, попугаев и приматов (макак, лемуров) - из Африки и Южной Америки везут экзотических птиц и обезьян; из Таиланда, Вьетнама, Филиппин - черепах, змей, ящериц и прочих рептилий", - отметили в пресс-службе.

В ФТС подчеркнули, что животных не только ввозят в Россию, но и вывозят из нее.

"Из России чаще всего пытаются незаконно вывезти детенышей тигров и медведей, кости и шкуры этих животных, желчь и лапы медведя, мускус кабарги. Диких птиц (соколы, кречеты) вывозят преимущественно в страны Ближнего Востока. Так, например, незаконные партии птиц отряда соколиных перемещаются в страны Персидского залива (ОАЭ, Катар, Кувейт)", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что шкуры и части амурских тигров и медведей и их дериваты вывозятся преимущественно в Китай, где данные дериваты используются в народной медицине.

ФТС напомнила, что в России контрабанда особо ценных диких животных отнесена к преступлениям против общественной безопасности - наряду с контрабандным перемещением сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия и его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также стратегически важных товаров и ресурсов.

ФТС России на постоянной основе осуществляет взаимодействие с ФСБ России, МВД России и Росприроднадзором с целью выявления и пресечения каналов контрабанды диких животных. В 2017 году таможенные органы по фактам контрабанды животных через границу России возбудили 95 уголовных дел и дел об административных правонарушениях, в 2018 году - 60 дел. С начала 2019 года также был пресечен ряд попыток незаконного ввоза животных в Россию.