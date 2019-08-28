Свердловские власти сообщили, что зарплата врачей в области вдвое выше средней по региону

"Сегодня среднемесячный доход от трудовой деятельности в регионе составляет около 36,2 тыс. рублей. При этом, по данным за семь месяцев текущего года, средняя зарплата среди всех врачей составила чуть более 75 тыс. рублей, среднего медперсонала - 37,9 тыс. рублей, младшего медицинского персонала - 36,5 тыс.", - сказали в департаменте.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Средняя зарплата врачей в Свердловской области, где заявления об увольнении ранее подали шесть хирургов, составляет чуть более 75 тыс. рублей, что в два раза превышает среднемесячный доход в регионе. Об этом сообщили в среду ТАСС в департаменте информационной политики Свердловской области.

Шестеро хирургов решили уволиться из больницы в Нижнем Тагиле. Что известно о ситуации

Вопрос о зарплате врачей обострился после того, как шесть хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила написали заявления на увольнение. В качестве причины они назвали высокую нагрузку и низкие зарплаты. Позже они отозвали заявления.

Председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Сергей Угринов подчеркнул, что данные о средней зарплате не вполне отражают реальную ситуацию, поскольку такую сумму получает не каждый сотрудник. Чтобы получать более 70 тыс. рублей, врачи вынуждены работать на несколько ставок.

"У нас базовый оклад у заведующего отделением хирургического профиля - 21 тыс., плюс категория, плюс какой-то коэффициент. В любом случае на ставку у него не будет 70 тыс.", - сказал ТАСС Угринов.

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ранее заявил, что региональные власти должны активно вмешиваться в ситуацию, если зарплата врачей опускается ниже средней по экономике. По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, в больнице проводится финансовая проверка, цель которой - посмотреть, каким образом распределятся фонд стимулирования, общий объем заработной платы медработников и насколько адекватно это совмещается с нагрузкой врачей.