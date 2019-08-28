Высокий класс пожарной опасности прогнозируется в Чечне, Осетии и на Ставрополье

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Главные управления МЧС по Чечне, Ставропольскому краю и Северной Осетии распространили экстренное предупреждение о чрезвычайно высоком классе пожарной опасности, который ожидается в ближайшие несколько суток в этих регионах.

"Сегодня и завтра на территории Изобильненского, Труновского, Благодарненского, Кировского, Курского муниципальных округов существует вероятность возникновения происшествий, связанных с низовыми беглыми и низовыми устойчивыми пожарами (кустарники, сухая трава), площадью не более 7 га. Источник происшествий - чрезвычайная пожароопасность, 5-й класс", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Кроме того, в период с 29 по 31 августа местами в западных районах Чеченской Республики сохранится чрезвычайная пожароопасность (5-й класс). А в горных районах Северной Осетии, по данным регионального управления МЧС, в период со 28 по 30 августа 2019 года ожидается высокая пожароопасность лесов четвертого класса.

Спасатели рекомендуют ограничить выходы на природу, не разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В региональных управлениях МЧС призывают граждан не бросать горящие спички и не сжигать мусор в лесу.