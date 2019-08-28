В городе Санья создана своя Ассоциация академиков

ХАЙКОУ /Китай/, 28 августа. /ТАСС/. Власти южнокитайского острова Хайнань объявили о создании Ассоциации академиков города Санья, которая будет содействовать продвижению различных международных научных проектов, прежде всего в области биологии, исследовании космоса и создании морских технологий. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

Первые 36 членов новой организации были избраны на Всемирном форуме лауреатов Санья. Ожидается, что ассоциация не только активизирует глобальные исследовательские проекты, но и обеспечит эффективное взаимодействие между научными кругами, правительственными структурами и бизнесом. Предполагается, что во многом благодаря этому уже в ближайшее время Санья превратится в центр изобретений и технологических новинок. Все ключевые разработки будут патентоваться, а права на интеллектуальную собственность возьмет под свою защиту администрация острова.

Большинство разработок планируется внедрять на практике, как в области производства, так и с целью более эффективного распределения ресурсов. Одна из целей, поставленных центральным правительством в Пекине - привлечь на Хайнань как можно больше профессиональных кадров, обеспечить им условия для проживания и работы.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создаст привлекательные условия для инвесторов, сформирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.