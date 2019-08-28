Аэропорт Белгорода официально получил имя Владимира Шухова

КУРСК, 28 августа. /ТАСС/. Имя инженера, изобретателя и ученого Владимира Шухова, которое выбрали по итогам голосования в рамках проекта "Великие имена России" жители Белгородской области, официально присвоили в среду международному аэропорту Белгорода. Церемонию приурочили к 166-летию со дня рождения известного уроженца региона.

"Этот двойной праздник - и день рождения Шухова, и день присвоения его имени аэропорту Белгорода - очень значимое для всех нас событие. Уверен, что его имя больше всего подходит к этому авангардному облику аэропорта. Уверен, что каждый, кто прибывает в нашу область, у него будет еще одна ассоциация с тем, что он прибывает на территорию инновации, передовую во всех смыслах область", - сказал на церемонии присвоения имени аэропорту губернатор области Евгений Савченко.

Владимир Шухов родился в 1853 году в уездном городе Грайвороне Курской губернии (сейчас город входит в Белгородскую область). В 1871 году с отличием закончил гимназию и поступил в Московское императорское техническое училище (МГТУ имени Баумана), а три года спустя создал первое изобретение - паровую форсунку для сжигания жидкого топлива. В ходе своей разносторонней работы был автором проектов первых российских нефтепроводов, внес вклад в развитие нефтяной промышленности и трубопроводного транспорта.