Более 300 тыс. добровольцев примут участие в экомарафоне "Чистые берега Кавказа"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Экомарафон "Чистые берега Кавказа" начнется 31 августа в Ингушетии, за две недели более 300 тыс. добровольцев проведут уборку водоемов во всех кавказских регионах. Об этом сообщает пресс-центр федеральной целевой программы "Вода России".

"В субботу в рамках Всероссийской акции по уборке берегов от мусора "Вода России" стартует экомарафон "Чистые берега Кавказа". Торжественная церемония открытия пройдет в городе Магас на берегах реки Сунжа. Ожидается, что за две недели в уборках берегов водных объектов Северо-Кавказского федерального округа примут участие более 300 тыс. добровольцев", - говорится в сообщении.

Подведение итогов марафона и его торжественное закрытие запланировано на 12 сентября в Дагестане. Среди наиболее крупных водоемов, куда выйдут добровольцы: реки Сунжа, Назранка, Архыз, Кенч, Асса, Ачалучка, Сурхахи, Нальчик, Аргудан, Дея, Терек, Черек, Грачевка, Горькая, Подкумок, Гоначхир, а также озера Зункарь, Каррас, Старый Каррас и другие.

"С каждым годом экологические акции собирают все больше участников. Заинтересованность граждан нашей страны в повышении благополучия окружающей среды возрастает, как и степень социальной ответственности. Об уникальности и притягательной природе Кавказа знают во всех уголках страны. Забота о природе и сохранении водоемов родного края - это дело, в котором вклад государства и граждан равнозначен", - отметил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, слова которого приводятся в сообщении.

Участие во Всероссийской акции "Вода России", которая в этом году проходит в рамках нацпроекта "Экология", для жителей регионов Кавказа стало уже традиционным. В рейтинге регионов-участников акции в 2018 году республика заняла первое место. Тогда более 200 тыс. добровольцев собрали 263 тыс. мешков мусора: на массовую уборку вышел каждый второй житель Ингушетии.

Всероссийская акция по уборке водоемов и их берегов проводится Минприроды России в рамках ФЦП "Вода России" с 2014 года, за это время она объединила более 5 млн человек по всей стране. Отличительной особенностью этого года стала серия экомарафонов. От бытового мусора с применением раздельного сбора отходов будут очищены сотни водных объектов. Ожидается восемь экомарафонов: "Чистые берега Кавказа", "Чистые берега Дальнего Востока", "Чистые берега Байкала", "Чистые берега Сибири", "Чистые берега Урала", "Чистый Дон", "Чистые берега Крыма" и марафон в Краснодарском крае, в которых примут участие более полумиллиона человек.