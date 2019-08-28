Второй тур по "Золотому кольцу Боспорского царства" открывается на Кубани в конце сентября

СОЧИ, 28 августа. /ТАСС/. Второй комплексный тур по межрегиональному туристическому маршруту "Золотое кольцо Боспорского царства" начнется в Геленджике 23 сентября, свое участие в нем подтвердили туристы из Краснодарского края, Свердловской области, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

"Тур начнется в Геленджике 23 сентября, за время путешествия отдыхающие познакомятся с античной историей Краснодарского края, Республики Крым, Севастополя и Ростовской области. Там туристы увидят древние реликвии, произведения современного искусства и тематические шоу-программы, продегустируют благородные напитки и национальные блюда, примут участие в мастер-классах по изготовлению амфор и изделий из глины. По данным туроператора, на сегодняшний день свое участие в путешествии подтвердили туристы из Краснодара, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Ростовской области", - говорится в сообщении.

Первый комплексный тур по "Золотому кольцу Боспорского царства" прошел в конце марта этого года, в нем приняли участие более 30 отдыхающих и представителей туркомпаний из Краснодара, Екатеринбурга, Керчи, Ростова и других городов. В настоящее время туры по маршруту продают четыре региональных туроператора. С начала 2019 года кубанские объекты "Золотого кольца Боспорского царства" посетили около 200 тыс. туристов.

Межрегиональный туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" появился в 2019 году. Он объединяет более 30 объектов античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Это уцелевшие объекты античного периода, тематические музеи, места раскопок, а также современные объекты винного туризма, тематические шоу. Маршрут уже успели посетить туристы из Австрии, Словении, Японии и Германии. Гости и жители Краснодарского края могут посетить восемь попавших в проект объектов туристического показа, которые расположены в Анапе, Геленджике, Новороссийске, станице Тамань и поселке Сенной Темрюкского района.