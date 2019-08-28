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Яковенко станет новым ректором Дипломатической академии МИД России

Ранее он возглавлял российское посольство в Великобритании
Александр Яковенко Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Яковенко
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Бывший посол РФ в Лондоне Александр Яковенко станет новым ректором Дипломатической академии МИД России. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"На днях подписан соответствующий документ, что у Дипломатической академии появится новый ректор. Это Александр Владимирович Яковенко", - сказала она.

Яковенко возглавлял российское диппредставительство в Великобритании с января 2011-го по август 2019 года.

Дипломатическая академии МИД России была основана в 1934 году. Является одним из крупнейших и наиболее авторитетных в мире центров подготовки профессиональных дипломатических кадров, специалистов в области международных отношений, мировой экономики, международного права, государственного управления и менеджмента со знанием нескольких иностранных языков.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаЯковенко, Александр Владимирович
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