МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Бывший посол РФ в Лондоне Александр Яковенко станет новым ректором Дипломатической академии МИД России. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"На днях подписан соответствующий документ, что у Дипломатической академии появится новый ректор. Это Александр Владимирович Яковенко", - сказала она.

Яковенко возглавлял российское диппредставительство в Великобритании с января 2011-го по август 2019 года.

Дипломатическая академии МИД России была основана в 1934 году. Является одним из крупнейших и наиболее авторитетных в мире центров подготовки профессиональных дипломатических кадров, специалистов в области международных отношений, мировой экономики, международного права, государственного управления и менеджмента со знанием нескольких иностранных языков.