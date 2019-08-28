Количество "стобалльников" на ЕГЭ в КБР увеличилось за год почти в полтора раза

НАЛЬЧИК, 28 августа. /ТАСС/. Количество выпускников средних школ Кабардино-Балкарии (КБР), сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов, увеличилось в 2019 году почти в полтора раза по сравнению с 2018 годом, сообщил в среду министр просвещения, науки и по делам молодежи региона Ауес Кумыков.

"По сравнению с прошлым годом, в 2019 году наблюдается рост среднего тестового балла [ЕГЭ] по математике на профильном уровне, информатике, истории, английскому языку. Сократилась доля выпускников, не преодолевших минимальный порог по русскому языку, математике на профильном уровне, химии, информатике, географии. Увеличилась доля высокобалльников, четвертый год подряд школы республики дают стобалльные результаты. В текущем году 100 баллов набрали 30 выпускников по 33 предметам, в 2018 году таких было 22 человека по 23 предметам", - сказал Кумыков на ежегодном совещании работников образования.

По мнению министра, за последние годы модель проведения ЕГЭ показала свою эффективность, был "достигнут высокий уровень объективности и прозрачности экзамена".

Достижения республики в сфере образования продемонстрировали участникам форума на стендах, которые развернули районы и города региона. Всего в совещании приняли участие 700 учителей. Форум был посвящен реализации нацпроекта "Образование" в регионе.