Источник: один из участников незаконной акции в Москве 27 июля задержан в Минске

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Белорусская милиция задержала в Минске одного из участников несогласованной акции 27 июля в Москве Никиту Чирцова, находившегося в розыске. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он задержан милицией Минска, которая сообщила ему о том, что он находится в розыске за акцию 27 июля", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

В свою очередь в Лефоротовском суде Москвы ТАСС сообщили, что Чирцов был оштрафован за участие в незаконной акции. "Он был признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), ему было назначено наказание в виде штрафа", - сказали в суде, не уточнив сумму штрафа.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.