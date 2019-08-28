Суд удовлетворил иск фаната ЦСКА к Telegram-каналу Mash

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы частично удовлетворил иск фаната ЦСКА Ильи Златогорова к Telegram-каналу Mash, который был подан из-за публикации о его якобы причастности к драке с итальянскими болельщиками. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Mash разместил публикацию, где было сказано, что Златогоров участвовал в драке между фанатами армейцев и болельщиками клуба "Рома" в Москве 7 ноября 2018 года.

"Суд частично удовлетворил иск Златогорова и обязал Mash опровергнуть сведения о его причастности к драке в течение двух недель с момента вступления в силу решения суда. Также суд обязал ответчика выплатить истцу 80 300 рублей. Из них 30 тыс. - компенсация морального вреда, 30 тыс. рублей - компенсация за изготовление нотариального протокола и сбор доказательств, а 20 300 рублей - расходы на юридические услуги. В остальной части требований истцу было отказано", - сказали в пресс-службе.

Ранее Златогоров подал иск к Mash с требованием опровергнуть порочащую его информацию и обязать Telegram-канал выплатить 1 млн рублей компенсации морального вреда. По словам болельщика, после публикации в этом Telegram-канале сведений о его участии в драке, его уволили с работы, в связи с чем он стал испытывать серьезнее материальные трудности.