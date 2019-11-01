Не в своей стране. Откуда приезжают и на каких основаниях живут в России иностранцы

В ноябре вступают в силу изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", которые подразумевают сокращение сроков получения разрешений на временное проживание (РВП), введение бессрочного вида на жительство (ВНЖ) и упрощение процедуры его получения для некоторых категорий. Эффект от изменений можно будет оценить только в следующем году. А что происходит сейчас? По данным Росстата, в последние пять лет число прибывающих в страну держится на уровне 565–598 тыс. человек. Последний раз такое было в 1997 году (597,7 тыс.). В основном число приезжих выросло за счет граждан Украины: в 2014 году их приехало в 2,3 раза больше, чем в 2013-м: 126,8 тыс. человек против 55 тыс. В последующие годы эта цифра не снижалась. Активно приезжают и из других стран СНГ. Из дальнего зарубежья — только 9–11%. От разрешения до гражданства Все приезжие, если хотят остаться в России на продолжительное время, должны получить легальный статус. Первый шаг — разрешение на временное проживание, которое выдается на три года по квотам, распределенным по разным регионам. В 2019 году квота составляет 83,48 тыс. разрешений, и например, на Москву приходится 2 тыс. В некоторых случаях можно получить РВП и вне квоты. Например, по рождению или наличию родственников-россиян, а также для соотечественников, беженцев из Украины, инвесторов. Благодаря этим исключениям подавляющее большинство обладателей РВП — выходцы из бывших республик СССР. РВП дает возможность работать без специального разрешения (но только в регионе, в котором получена квота), зарегистрировать юрлицо или ИП, получать бесплатную медицинскую помощь. При этом нельзя переезжать в другой регион и уезжать из страны более чем на полгода.

Спустя год после получения РВП можно претендовать на вид на жительство (ВНЖ), хотя есть и ряд исключений. Раньше он выдавался на пять лет, а с ноября — бессрочно. Правда, высококвалифицированные специалисты получают ВНЖ только на срок действия разрешения на работу, а квалифицированные — на три года. Больше всего обладателей ВНЖ — приезжие из стран бывшего СССР, хотя есть и граждане Вьетнама, Китая, Сирии, африканских, южноамериканских и европейских государств. ВНЖ не привязывает человека к определенному региону, как РВП, позволяет работать без специального разрешения, получать бесплатную медпомощь, образование и социальные выплаты, выезжать за границу (но не более чем на шесть месяцев суммарно в течение календарного года), оформлять приглашения в страну для своих родственников, а также избирать и быть избранным в органы местного самоуправления, участвовать в местных референдумах.

А чтобы избирать президента и выдвигаться в федеральные представительные органы власти, нужно иметь гражданство. Получить его можно спустя пять лет проживания в России по ВНЖ, не выезжая за границу более чем на три месяца в течение одного года. Хотя и тут есть исключения. Например, всего год нужен для обладателей высоких достижений в науке, культуре или интересных для РФ квалификаций, а упрощенный порядок при определенных условиях возможен по рождению или по родственникам-россиянам, для ряда категорий работающих или инвестирующих в РФ иностранцев, носителей русского языка, соотечественников.

Особые привилегии Некоторые категории переселенцев могут претендовать на упрощенный порядок получения одного из статусов, а также на дополнительные льготы. Например, участники Госпрограммы по содействию добровольному переселению соотечественников и беженцы.

Соотечественники — это проживающие за рубежом россияне или потомки бывших граждан СССР и эмигрантов разных периодов. Статус дается на три года, позволяет работать, получать образование и медобслуживание, компенсацию расходов на переезд и освобождение от уплаты таможенных пошлин, пособие и другие меры поддержки. Больше всего соотечественников приезжает из Казахстана.

Похожие права дает и бессрочный статус беженца. Это люди, которые не могут или не хотят получить в своей стране защиту от возможного преследования по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений. Если человеку отказали в предоставлении статуса беженца (или ему это не нужно), а выслать его из РФ невозможно из гуманных соображений, он может получить временное убежище. В МВД говорят, что это "гуманитарный статус", или "отложенная высылка". Статус действует один год. Больше всего бежавших — из Украины.

Импорт труда Работать в России без специального документа могут не только обладатели РВП, ВНЖ, статуса беженца или соотечественника, получатели убежища, но и сотрудники дипмиссий и международных организаций, аккредитованные журналисты, работающие на каникулах или в своих вузах студенты, приглашенные научные и педагогические работники, гастролеры. Остальным нужно разрешение на работу или патент (только для тех, кто может въезжать в РФ в порядке, не требующем получения визы). Разрешение выдается на срок действия рабочего договора, но не дольше чем на три года; патент — от одного до 12 месяцев (в зависимости от того, за какой срок был уплачен НДФЛ авансом).

Существуют квоты — допустимая доля иностранных работников, которых можно принимать на работу в различных отраслях промышленности. Например, в 2019 году к выращиванию овощей могут привлекаться не более 50% иностранцев, в строительстве — не более 80%. Работать за пределами региона квоты или по другой специальности нельзя. В некоторых случаях квоты не учитываются. Вне зависимости от статуса без российского гражданства нельзя поступить на муниципальную службу; замещать должности в составе экипажа судна, плавающего под флагом РФ; быть членом экипажа военного корабля или другого эксплуатируемого в некоммерческих целях судна, летательного аппарата государственной или экспериментальной авиации; быть командиром гражданского воздушного судна; работать в организациях, деятельность которых связана с обеспечением безопасности РФ.

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