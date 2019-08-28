"Российский учебник" передал книги и тетради в школы пережившей паводок Иркутской области

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Корпорация "Российский учебник" в преддверии нового учебного года направила школьникам пострадавшей от паводка Иркутской области 18,4 тыс. канцелярских комплектов, включающих тетради, альбомы для рисования, ручки и карандаши, а также более 1,2 тыс. учебников и учебных пособий. Об этом говорится в сообщении в пресс-службы корпорации.

"В целях оказания необходимой помощи пострадавшим в результате паводков на территории Иркутской области для учащихся первых классов общеобразовательных учебных учреждений региона были доставлены канцелярские комплекты в количестве 18 тыс. 400 штук (тетради, альбомы для рисования, ручки, карандаши и т. д.)", - говорится в сообщении.

Комплекты канцтоваров были доставлены в регион 27 августа. В ближайшие дни, до начала нового учебного года, предполагается привезти также учебники и учебные пособия в среднюю общеобразовательную школу №20 города Тулуна.

"В рамках оказания необходимой помощи для обеспечения образовательного процесса в СОШ №20 г. Тулуна направлены учебники и учебные пособия корпорации "Российский учебник" в количестве 1 тыс. 279 учебников. Плановая дата доставки - 28-29 августа", - отмечается в сообщении.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести. В первую волну паводка в 109 населенных пунктах региона было подтоплено 10,9 тыс. домов (в них проживали 42,7 тыс. человек), во вторую волну - 1,9 тыс. домов (5,4 тыс. жильцов) в 58 населенных пунктах.