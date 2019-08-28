Первое в РФ мобильное приложение для мониторинга состояния пациентов появилось в Курске

КУРСК, 28 августа. /ТАСС/. Медики Курской области запустили в работу мобильное приложение, позволяющее пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями круглосуточно быть на связи с врачом, самостоятельно вносить результаты анализов, а также иметь доступ к электронной карте. Универсальность разработанной платформы в перспективе позволит проводить мониторинг состояния жителей региона, перенесших инсульт или инфаркт, сообщил ТАСС в среду сердечно-сосудистый хирург Курской областной больницы Максим Хруслов.

"Программный комплекс полностью разработан нами, курскими врачами. Он зарегистрирован в Росздравнадзоре, получил официальный документ и разрешен к использованию в здравоохранении Российской Федерации. Для пациента данная помощь бесплатна и стоит отметить, что аналогов в России этому приложению нет", - сказал собеседник агентства.

Приложение ориентировано на пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и, по словам Хруслова, "позволяет выйти на принципиально новый уровень взаимодействия между пациентом и врачом". Используя приложение, пациент может видеть свою историю болезни, передавать информацию по заболеванию и результаты анализов, оформить заявку на внеплановую консультацию врача-специалиста, участвовать в форуме врачей и пациентов.

"Все это позволит повысить качество жизни и лечения пациентов", - подчеркнул Хруслов. По его словам, ежедневную помощь в онлайн-режиме уже получают около 250 человек.

Команда специалистов, обеспечивающих круглосуточную работу приложения, состоит из группы врачей, администратора и операторов горячей линии. Разработкой курских медиков уже заинтересовались в клиниках других городов, включая Москву и Санкт-Петербург. По словам Хруслова, у разработанного в Курске мобильного приложения большие перспективы использования.

"Данная платформа универсальная и может быть использована для разных групп пациентов. Совершенствуя программу, мы сможем помочь пациентам, перенесшим инфаркт, инсульт и другие заболевания сердечно-сосудистой системы. Наша задача - повысить качество жизни и снизить смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний", - добавил сердечно-сосудистый хирург Курской областной больницы.