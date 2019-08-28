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Трамп намерен разрешить вырубку лесов в крупнейшем национальном заповеднике на Аляске

По данным газеты The Washington Post, власти надеются, что в этом случае им удастся реализовать на Аляске проекты по строительству дорог, а также в сфере энергетики и добычи полезных ископаемых

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп дал поручение министру сельского хозяйства Сонни Пердью проработать вопрос о снятии запрета на вырубку лесов на большей части национального заповедника Тонгасс на Аляске, который считается крупнейшим в стране. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По их данным, глава Белого дома "демонстрирует личную заинтересованность в вопросе управления лесным хозяйством". Как отмечает издание, федеральные власти надеются, что в случае снятия запрета на вырубку лесов им удастся реализовать на Аляске проекты по строительству дорог, а также в сфере энергетики и добычи полезных ископаемых.

Газета подчеркивает, что запрет на вырубку был введен почти 20 лет назад администрацией тогдашнего президента Билла Клинтона (возглавлял Белый дом в 1993-2001 годы).

Национальный лесной заповедник Тонгасс, известный своим красным кедром, ситхинской елью и другими редкими породами деревьев, расположен в юго-восточной части Аляски. Его площадь составляет 69 тыс. кв. км. Из них на 23,7 тыс. кв. км согласно закону, принятому Конгрессом США, запрещено осуществлять какую-либо деятельность. Предполагается, что инициатива Трампа коснется остальной территории заповедника.

Теги
СШАТрамп, ДональдКлинтон, Билл
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