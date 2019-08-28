Ленинградская область проведет эксперимент по ограничению использования телефонов в школах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Школы Ленинградской области в этом учебном году в качестве эксперимента ограничат использования учениками мобильных телефонов. В проекте примут участие 23 школы, сообщил в среду председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

"Мы включились в эксперимент, который проводят Рособрнадзор и Роспотребнадзор по использованию мобильных устройств, мобильных телефонов. Мы выбрали 23 образовательных организации Ленинградской области, где в рамках эксперимента будут отрабатываться управленческие, организационные технологии применения тех рекомендаций, которые дают нам Рособрнадзор и Роспотребнадзор", - рассказал Тарасов на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС.

По словам председателя комитета, у властей нет цели навязывать какие-либо решения - все будет согласовываться с родителями и педагогами. "Можно вообще не использовать телефон только на уроке, можно не использовать в целом в течение дня. Там разные форматы, мы должны это обсудить с родителями, возможно, разные классы примут разные решения", - пояснил он ТАСС.

Тарасов считает, что регламентировать использование мобильных телефонов в школах необходимо. При этом он отметил, что в Ленинградской области действует проект "Электронная школа". Некоторые образовательные учреждения закупают планшеты и загружают на них учебные материалы.

"Ребята работают на планшетах непосредственно в самой школе, бумажный учебник у них находится дома, соответственно, им не нужно носить их в школу - это легче. Второе - все эти планшеты интерактивны, поэтому здесь это повышает мотивацию ребят к изучению того или иного предметов", - пояснил он ТАСС.

В августе Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования мобильных устройств в школах. В частности, авторы документа предлагают переводить телефоны на беззвучный режим при входе в учебные заведения. Роспотребнадзор в течение года планировал провести мониторинг функционального состояния здоровья школьников при ограничении использования мобильных устройств, а Рособрнадзор совместно с Российской академией образования - выборочный мониторинг повышения эффективности образовательного процесса.