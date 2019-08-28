СМИ: наземный персонал Iberia решил оставить в силе забастовку в Барселоне в конце августа

МАДРИД, 28 августа. /ТАСС/. Наземный персонал испанской авиакомпании Iberia изменил решение и оставил в силе проведение забастовки 30 и 31 августа в Барселоне. Об этом сообщила в среду газета 20 Minutos.

По ее информации, сначала днем было объявлено о намерении отменить стачку. После того как переговоры с руководством перевозчика не увенчались успехом, представители сотрудников Iberia, которые требуют улучшения условий труда, заявили, что забастовка все-таки состоится.

Речь идет о работниках на стойках регистрации пассажиров, грузчиках и прочих сотрудниках, которые предоставляют услуги примерно 20 компаниям. Они уже устраивали стачки 24 и 25 августа, что привело к отмене около 100 рейсов.

Международный аэропорт Барселоны является вторым крупнейшим в Испании после мадридской воздушной гавани. В 2018 году он принял рекордное в своей истории число пассажиров: услугами каталонского аэропорта воспользовались около 50,1 млн путешественников. Этот показатель на 6,1% выше, чем в 2017 году.