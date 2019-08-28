Вышинский заявил, что речь о его обмене шла еще до предъявления ему обвинений

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский сообщил, что украинские политики говорили о его обмене еще до предъявления ему обвинений. Такое заявление в среду журналист сделал в программе "60 минут" на канале "Россия-1" .

"О необходимости моего обмена сказали первыми люди из политического истеблишмента Украины, когда у меня в квартире проходил обыск. В этот момент украинские политики уже заговорили о моем обмене, это абсурдно - человеку еще не предъявили обвинение, а уже хотят менять", - сказал Вышинский.

По решению суда, Вышинский был освобожден из-под стражи в среду, однако он должен являться по требованию в суд, воздерживаться от общения со свидетелями по уголовному делу, уведомлять суд об изменении места своего проживания и работы. Вышинский согласился выполнять данные обязательства, подписав соответствующий документ. Однако паспорт журналиста все еще остается в прокуратуре. Защита намерена обращаться с ходатайством о возврате ему документа.