В Ненецком АО начали тестировать искусственный интеллект для выявления опасных заболеваний

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Искусственный интеллект для выявления опасных заболеваний на ранних стадиях начали тестировать в Ненецком автономном округе. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Сегодня в регионе идет тестирование интеллектуальной информационной системы. Она поможет окружным врачам выявлять опасные заболевания на ранних стадиях", - говорится в сообщении.

Врачи Ненецкой окружной больницы тестируют программу, которая автоматически анализирует цифровые флюорографические снимки. При наличии отклонения или патологии система сигнализирует об этом, выделяя проблемную область.

"Сегодня система уже проанализировала 50 рентгеновских снимков органов грудной клетки, которые были ранее отсмотрены врачами и имеют заключение "норма". В процессе искусственный интеллект выявил случаи, которые настораживают. Сейчас снимки снова исследуют врачи", - приводит пресс-служба слова руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО Сергея Свиридова.

Департамент сотрудничает с несколькими компаниями, которые занимаются разработкой технологий искусственного интеллекта в медицине. Искусственный интеллект представляет собой систему автоматизированного анализа рентгеновских снимков различных органов. Он использует накопленную в медицинской практике информацию и, обрабатывая с помощью сложных алгоритмов и математических моделей, выявляет отклонения и патологии. Новые технологии позволят снизить количество врачебных ошибок и прогнозировать развитие заболеваний.