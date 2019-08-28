Apple ввела запрет на прослушку подрядчиками голосовых команд пользователей Siri

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Корпорация Apple запретила подрядчикам прослушивать голосовые команды, которые пользователи дают электронному помощнику Siri. Теперь эту работу будут выполнять только сотрудники Apple, говорится в заявлении компании, опубликованном в среду.

Как следует из документа, Apple внесла изменения в программу по оценке качества работы Siri, которая предполагала возможность для подрядчиков прослушивать некоторые команды пользователей голосовому помощнику, чтобы выяснить, были ли они выполнены надлежащим образом.

В Apple отметили, что изменения внесены в программу после серии ее проверок. Об их проведении было объявлено после того, как в июле один из бывших подрядчиков, анализировавший в прошлом работу Siri, анонимно сообщил журналистам газеты The Guardian, что он и его коллеги регулярно слышали личные разговоры пользователей. Это могло происходить, в частности, в тех случаях, когда голосовой помощник был активирован по ошибке или без ведома владельца.

В заявлении корпорации подчеркивается, что теперь для такой проверки будут отбирать голосовые команды лишь тех пользователей, которые выразили желание участвовать в программе. Стандартные настройки Siri будут предполагать, что владелец не позволяет прослушивать отданные им команды.

Специалисты Apple также будут определять, была ли сделана запись намеренно и не активировал ли пользователь Siri случайно. В случае, если выяснится, что запись была сделана без ведома пользователя, ее будут удалять.