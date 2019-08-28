Торжества в честь 300-летия старейшего в России маяка прошли на острове в Финском заливе

МАЯК ТОЛБУХИН /Санкт-Петербург, Финский залив/, 28 августа. /ТАСС/. Торжественное мероприятие в честь 300-летия старейшего из ныне действующих в России маяков - Толбухина - состоялись в среду на острове в Финском заливе, где он расположен, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В торжественном мероприятии приняли участие представители Военно-морского флота, Западного военного округа, Русского географического общества и работники маяка. "От имени главнокомандующего ВМФ России адмирала Евменова Николая Анатольевича и по поручению военного совета главного командования поздравляю вас со значимым событием в истории российского флота и гидрографической службы - 300-летием со дня основания маяка Толбухин", - сказал временно исполняющий обязанности начальника управления навигации и океанографии Министерства обороны РФ капитан 1-го ранга Геннадий Непомилуев.

Начальник района гидрографической службы Ленинградской военно-морской базы капитан 2-го ранга Николай Шубин также поздравил присутствующих с событием. "Сегодня отмечается юбилей дедушки всех российских маяков, он уже 300 лет встречает и провожает всех моряков, кто выходит и возвращается в Кронштадт или Санкт-Петербург", - сказал он.

В ходе церемонии работникам маяка вручили грамоты за службу, а также памятную табличку в честь круглой даты, которая будет установлена в помещении маяка.

История маяка

Маяк Толбухин построен по указанию императора Петра I на безымянном острове примерно в пяти километрах от берега. Изначально он назывался Котлинским и стал первым маяком в России, который горел регулярно.

В 1737 году маяк получил имя в честь Федота Семеновича Толбухина - командира оборонительных отрядов, которые в 1705 году разбили шведский десант, высадившийся на Котлинской косе. С тех пор маяк модернизировался и перестраивался, современный вид он приобрел в 1810 году.

В настоящее время маяк внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Кроме того, Толбухин вместе с фортами Кронштадта входит в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

300 лет работы на острове

Маяк расположен на искусственном острове, который формально является продолжением Котлинской косы, однако никакого сообщения по суше он с большой землей не имеет - добираться туда пришлось из города Ломоносова на большом гидрографическом катере "Евгений Гницевич". При этом у самого острова, который не имеет названия, становится мелко, поэтому остаток пути приходится проделать, пересев на небольшой плашкоут.

По словам Шубина, маяк и в 2019 году не является архаичным устройством и до сих пор необходим морякам. "Без маяков работа в море не получится. Сигналы GPS и другие современные технологии не всегда обеспечивают безопасное мореплавание, их могут гарантировать только маяки и знаки", - сказал он.

Кроме того, маяк на протяжении 300 лет являлся важным оборонительным рубежом Петербурга, который использовался во время многих войн. "По маякам не только ориентируются судоводители, но и на них выставляются посты наблюдения, на маяках разворачиваются подразделения, которые первыми вступают в бой", - пояснил офицер.

Эволюция освещения

Как рассказал ТАСС начальник отделения маячной службы Ленинградской военно-морской базы Владимир Ергер, за 300-летнюю историю Толбухина источники освещения на нем претерпели значительные изменения.

"По сути на этом маяке как одном из самых первых в России прошла вся эволюция и все виды освещения тут были. Изначально, когда на этом острове поставили маяк, (точных сведений, рисунков и описаний не сохранилось) тут была пирамида или высокий столб, на который поднимали фонарь. В этом фонаре были, скорее всего, свечи", - сказал собеседник агентства.

По словам Ергера, такого света было недостаточно, поэтому с 30-х годов XVIII века на маяке начали жечь костры в жаровне. "Костры жгли до конца XVIII века, потом, уже в XIX веке, начинают использовать более современные масляные лампы, потом их меняют на керосиновую лампу, потом, в начале XX века, сюда ставят более прогрессивное керосиновое освещение с сеткой, которая раскалялась и давала яркий свет", - отметил Ергер.

Еще позже на маяке начинают использовать электрическое освещение. В год своего 300-летия Толбухин подает сигналы кораблям уже современной светодиодной лампой. Кроме того, на вершине маяка можно увидеть и другое оборудование из XXI века, например панели, аккумулирующие солнечную энергию.

Кроме того, на острове доступны мобильная связь и интернет - как удалось убедиться корреспонденту ТАСС, на открытом пространстве острова вполне уверенно принимает 4G. С помощью современных технологий также теперь решают проблему гигиены - раньше для персонала маяка на острове была баня, которая теперь заменена на душ с электрическим водонагревателем.

Семья с маяка

На небольшом острове, помимо самого маяка, расположен также дом для смотрителя, технические и хозяйственные помещения, в которых находятся склад продуктов, топлива и оборудования, дизельная электростанция, колодец для воды. Всем этим хозяйством, а также маяком заведует семья Дмитрия и Юлии Масько, которые постоянно проживают на острове. Дмитрий - капитан 2-го ранга запаса, на маяке он является начальником и полностью обеспечивает круглосуточную работу, а также связь с большой землей.

Его супруга Юлия живет тут же и работает техником маяка. "Здесь мы уже 11 месяцев, 11 месяцев не были на большой земле. В общем и не тянет, особого желания нет, здесь всего хватает", - рассказала она ТАСС.

Жена начальника маяка добавила, что много лет назад уехала вместе с мужем из Санкт-Петербурга на Дальний Восток, где он проходил военную службу и поэтому менять условия жизни и работы для нее не является чем-то уникальным. "Муж отвечает за техническую часть, он полностью обеспечивает работу маяка. Я - техник маяка, поддержание чистоты помещений, готовка еды, все хозяйство - моя забота", - рассказала собеседница агентства.

На острове также живут несколько собак. Кроме того, за домом смотрителя маяка также расположена небольшая теплица. Как рассказала ТАСС Масько, она еще с весны высаживала там огурцы и помидоры, этим летом супругам удалось собрать небольшой урожай.

Как отмечает Шубин, в настоящее время в Балтийском море есть маяки, которые работают в полностью автоматическом режиме. На Толбухине когда-то работало по восемь-девять человек, а в настоящее время всего двое, однако оставлять совсем без смотрителей маяк пока не планируют. "Не хотелось бы убирать людей отсюда. Маяк вызывает повышенный интерес у посторонних, туристов - уже были случаи с попытками несанкционированного проникновения на него", - сказал он, указав на надпись на стене хозпостройки маяка: "Запретная зона. Не швартоваться".