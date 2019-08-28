Российские и словацкие парламентарии почтили память красноармейцев в Братиславе

БРАТИСЛАВА, 28 августа. /ТАСС/. Делегация Федерального собрания РФ и депутаты Национального совета (парламента) Словакии почтили в среду память павших в боях с нацистами солдат Красной армии на мемориальном кладбище воинов-освободителей в Братиславе. Они возложили венки и букеты к подножию 42-метрового памятника-стелы с бронзовой фигурой красноармейца-победителя.

"Память о павших героях - советских солдатах и воевавших с нацистами в партизанских отрядах на словацкой территории советских гражданах - остается священной для словаков", - заявил ТАСС председатель комитета по вопросам образования, науки, делам молодежи и спорта парламента Словакии Лумир Петрак.

Он выразил особое удовлетворение, что в торжествах по случаю 75-летия антигитлеровского Словацкого национального восстания, которое в эти дни отмечается в республике, принимает участие делегация Федерального собрания. Ее возглавляют вице-спикеры Совета Федерации Ильяс Умаханов и Госдумы Петр Толстой.

"Россия была, есть и будет близкой словакам братской славянской страной. Мы вмести боролись с нацистами, и мы вместе вспоминаем очень важную для нас дату - 75-летие Словацкого национального восстания. Историю забывать нельзя. Наши страны и народы должны дружить", - сказал Петрак, который в парламенте возглавляет группу дружбы с Россией.

Петрак особо подчеркнул, что словацкий высший законодательный орган состоит из 150 депутатов. Членами группы дружбы с Россией являются 52 парламентария.

Председатель группы дружбы со Словакией в Совете Федерации, сенатор Вячеслав Тимченко, в свою очередь, подчеркнул, что взаимодействие между Россией и Словакией носит исключительный характер и может быть образцом для других государств - членов Евросоюза. Он также отметил, что памятники воинам-освободителям и места захоронений красноармейцев в республике поддерживаются в образцовом состоянии.

На территории мемориального комплекса Славин похоронены 6 845 воинов-освободителей. Он расположен на входящем в горную цепь Малых Карпат и возвышающимся над центром словацкой столицы одноименном холме высотой 252 м. Мемориал объявлен памятником культуры Словакии. Его доминантой является стела с бронзовой фигурой красноармейца. Ее видно из многих районов Братиславы.

История восстания

Словацкое национальное восстание началось 29 августа 1944 года и в течение последовавших трех недель охватило одну треть территории страны. Согласно братиславским историкам, в боевых действиях с нацистами непосредственное участие принимали около 60 тыс. словаков. Периодическую помощь им оказывали более полумиллиона граждан страны.

Гитлер направил на подавление восстания снятые с фронтов отборные части вермахта и СС. Утопить его в крови словацкого народа не дал Советский Союз. Благодаря всесторонней интенсивной помощи и, главное, быстрому продвижению на выручку восставшим Красной армии страна была освобождена от фашистов.