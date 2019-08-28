Вышинский поблагодарил омбудсменов Москалькову и Денисову за их вклад в его освобождение

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого суд в Киеве освободил в среду из-под стражи под личное обязательство, поблагодарил уполномоченных по правам человека России и Украины за помощь в отстаивании его конституционных прав.

"И, без сомнения, огромное спасибо двум людям, которые занимались соблюдением моих конституционных прав, - это Татьяна Николаевна Москалькова, представитель по правам человека при президенте РФ, и Людмила Леонтьевна Денисова [уполномоченный Верховной рады по правам человека]. Я считаю, что во многом благодаря и их усилиям мои права сегодня в суде приобрели реальное выражение, я в итоге оказался на свободе", - сказал он в среду в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Также Вышинский отметил, что он по-прежнему является участником судебного процесса и собирается ходить на заседания, чтобы "доказывать в судебном порядке свою невиновность". "Именно поэтому, поскольку я собираюсь в судебном порядке доказывать свою невиновность, а не избегать ответственности каким-либо другим путем, в том числе обменом, я не предполагал для себя возможности куда-то уехать не получив приговора суда, не пройдя весь процесс судебного расследования, поскольку я твердо уверен, что если суд будет справедливым и не будет политического давления, то будет доказана моя полная невиновность", - добавил он.

По решению суда, Вышинский был освобожден из-под стражи в среду, однако он должен являться по требованию в суд, воздерживаться от общения со свидетелями по уголовному делу, уведомлять суд об изменении места своего проживания и работы. Вышинский согласился выполнять данные обязательства, подписав соответствующий документ. Однако паспорт журналиста все еще остается в прокуратуре. Защита намерена обращаться с ходатайством о возврате ему документа.

Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.